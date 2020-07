Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Gewerbeeinheit an der Siemensstraße ein. Dazu schlugen sie eine Scheibe an der Rückseite des Gebäudes ein und gelangten so ins Büro. Aus dem Büro entwendeten sie einen Tresor. Im Gebäude selber durchsuchten die Täter die Räume und verwüsteten sie teilweise. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Herten

An der Kaiserstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Montag die Tür eines Wohn- und Geschäftshauses aufgebrochen und sind dann in die Geschäftsräume eingedrungen. Die Einbrecher wurden von einem Hausbewohner gestört und flüchteten. Nach ersten Erkenntnissen haben sie etwas Bruchgold erbeutet.

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte eine Scheibe aus einem Tor gehebelt und sind so in ein Fitnessstudio an der Westerholter Straße eingebrochen. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt.

Waltrop

Einbrecher drangen am Freitagabend an der Käthe-Engelhaupt-Straße durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnräume eines Hauses ein. Sie durchsuchten einige Zimmer und entkamen mit Schmuck und Bargeld.

Bottrop

In der Nacht zu Montag versuchten unbekannte Täter an der Devensstraße an insgesamt neun Mehrfamilienhäusern die Hauseingangstüren aufzuhebeln. An allen Türen entstand Sachschaden. Die Täter gelangten nicht in die Häuser. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell