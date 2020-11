Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Nach Diebstahl geflüchtet

AchernAchern (ots)

Zu einem Ladendiebstahl und einer Körperverletzung kam es am Montagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße. Eine aufmerksame Mitarbeiterin konnte dort gegen 15:47 Uhr beobachten, wie zwei bislang unbekannte Männer mehrere Flaschen Parfüm in ihre Rucksäcke einsteckten. Als sie die als etwa 1,75 Meter groß und kräftig beschriebenen Männer mit kurzem Vollbart auf ihr Tun ansprach, ergriffen diese umgehend die Flucht. Hierbei stieß einer der Diebe einen 60-jährigen Mann um, welcher sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zuzog. Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Duo verlief leider ohne den gewünschten Erfolg. Die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch haben die Ermittlungen wegen eines Bandendiebstahls und Körperverletzung aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 Zeugenhinweise entgegen.

/lw

