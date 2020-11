Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33a - Kollision nach Fahrstreifenwechsel

OffenburgOffenburg (ots)

Ein fehlerhafter Fahrstreifenwechsel dürfte nach bisherigen Ermittlungen ursächlich für eine Kollision am Montagmorgen auf der B33a gewesen sein. Gegen 9:45 Uhr befuhr eine 34-jährige BMW-Lenkerin die B33a stadteinwärts und setzte, laut ihren Schilderungen, zu einem Fahrstreifenwechsel von der rechten auf die linke Spur an. Hierbei übersah sie offensichtlich den 36 Jahre alten VW-Fahrer, der bereits den linken Fahrstreifen benutzte. Dadurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge und folglich prallte die BMW-Fahrerin in die Leitplanke. Nach ersten Ermittlungen wurde dabei niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

