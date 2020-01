Polizei Essen

POL-E: Essen: Gewissenhafte Autofahrerin meldet sich nach Unfall bei der Polizei - Polizei sucht beteiligte Fußgängerin

Essen (ots)

45257 E.-Kupferdreh: Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 28. Januar, auf der Kreuzung Heidbergweg/Byfanger Straße sucht die Polizei nach einer beteiligten Fußgängerin. Gegen 8 Uhr wollte eine 49-jährige VW-Fahrerin vom Heidbergweg nach rechts auf die Byfanger Straße abbiegen, als sie eine Fußgängerin touchierte, die gerade die Byfanger Straße überquerte. Als die Autofahrerin fragte, ob alles in Ordnung sei, schimpfte die Fußgängerin und ging weiter. Die VW-Fahrerin fuhr anschließend zu einer Polizeiwache und zeigte den Unfall an. Ob die Fußgängerin bei dem Unfall verletzt wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und nach der unbekannten Fußgängerin. Sie ist etwa 30 Jahre alt, war dunkel gekleidet, hatte eine dunkle Mütze auf und trug möglicherweise einen Rucksack. Außerdem hatte sie einen Regenschirm dabei. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

