Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erneute Rauchentwicklung an Brandort in Eberdingen

Ludwigsburg (ots)

An einem Brandort in der Engestraße in Eberdingen stieg am Donnerstag gegen 12:30 Uhr erneut Rauch aus dem Dach auf, so dass die Feuerwehren aus Nussdorf, Vaihingen an der Enz und Ludwigsburg angefahren sind. Das Gebäude war nach einem vorangegangenen Brand nicht mehr bewohnt. Am Montag hatte eine Bewohnerin gegen 15:20 Uhr einen üblen Rauchgeruch aus ihrer Küche bemerkt. Die Dame hatte zuvor Marmelade eingekocht und diese wohl auf dem Herd vergessen. In der Folge geriet die Küche in Brand, so dass die Feuerwehr aus Vaihingen an der Enz anfahren musste und das Feuer löschte. Der verursachte Sachschaden schätzte man auf etwa 30.000 bis 40.000 Euro. Die Dame wurde am Montag leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache der erneuten Rauchentwicklung ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.

