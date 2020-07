Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: E-Bike aus Garage gestohlen; Polizeilicher Einsatz nach Streitigkeit

Benningen am Neckar: E-Bike aus Garage gestohlen

Zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Grundstück in der Lembergerstraße in Benningen am Neckar. Anschließend begab sich der Täter zu einer Garage und stahl ein mit einem Schloss gesichertes E-Bike und Zubehör. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 4600 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07144 900 0 entgegen.

Benningen am Neckar: Polizeilicher Einsatz nach Streitigkeit

Aufgrund einer Streitigkeit am Mittwoch gegen 11:15 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft in der Beihinger Straße in Benningen am Neckar kam es zu einem polizeilichen Einsatz mit mehreren Beamten. Nach den bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst zwischen einem 28-Jährigen und einem 27-Jährigen eine verbale Auseinandersetzung, da der 28-Jährige wohl zu laut Musik gehört hatte. Die verständigten Polizeibeamten vermittelten in dem Streit und verließen die Unterkunft wieder. Kurz darauf gerieten die Streithähne wieder aneinander und bedrohten sich wohl gegenseitig mit Messern, so dass die Polizisten wieder anfahren mussten. Im weiteren Verlauf wurde der 27-Jährige vorläufig festgenommen, zum Polizeirevier gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort auf freien Fuß entlassen. Beide müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Bedrohung rechnen.

