Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Fiat zerkratzt; Sindeflingen: Fenster durch Steinwurf beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Fiat zerkratzt

Nachdem am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Daimlerstraße in Renningen ein Fiat beschädigt wurde, sucht der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/8045-0, noch Zeugen. Das Fahrzeug stand während der Tatzeit im Bereich des Freibads. Ein noch unbekannter Täter zerkratzte die Beifahrerseite des PKW, so dass ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand.

Sindelfingen-Darmsheim: Fenster durch Steinwurf beschädigt

Ein noch unbekannter Täter trieb am Mittwoch zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr in der Aidlinger Straße in Darmsheim sein Unwesen. Der Unbekannte bewarf ein Fenster im ersten Obergeschoss der Rappenbaumschule mit einem Stein. Die Scheibe ging hierdurch zu Bruch. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

