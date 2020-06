Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Radfahrerin wird die Handtasche aus dem Fahrradkorb entwendet

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th). Einen gehörigen Schreck bekam eine Radfahrerin am Samstagabend gegen 18:00 Uhr. Die 71jährige Hildesheimerin war mit ihrem Rad auf der Straße Am Kupferstrage in Rtg. Himmelsthür unterwegs. Als sie unter der Brücke der B1 durchfuhr, bemerkte sie einen Radfahrer, der sich von hinten näherte. Plötzlich griff dieser während der Fahrt in ihren Fahrradkorb und entwendete die sich darin befindliche Handtasche der Geschädigten. Bevor diese reagieren konnte, entfernte sich der Fahrradfahrer schon mit schneller Geschwindigkeit auf dem parallel zur B1 verlaufenden Fahrradweg in Richtung Hildesheim. Der Täter wird als etwa 25 jähriger, schlanker, etwa 175cm großer Mitteleuropäer beschrieben. In diesem Zusammenhang weißt die Polizei noch einmal eindringlich darauf hin, Wertgegenstände wie Handtaschen, Portemonnaies oder Handys nicht offen bzw. unbeaufsichtigt liegen zu lassen, um möglichen Tätern gar nicht erst die Möglichkeit zur Tatbegehung zu bieten. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummmer 05121-9390 entgegen.

