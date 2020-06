Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsteilnehmer entsorgt Ölkanister auf Fahrbahn

Hildesheim (ots)

Alfeld - (nen) Am Freitag, den 19.06.2020 gegen 14:00 Uhr, wurde im Bereich der Bundesstraße 3 auf der Abfahrt in Richtung "Steinköpfen", ein schwarzer Ölkanister samt Inhalt auf der Fahrbahn entsorgt, sodass ein anderer Verkehrsteilnehmer diesen überfuhr und das Öl auf die Straße und in den Grünstreifen floss. Die untere Wasserbehörde musste verständigt und die Fahrbahn von der Feuerwehr gereinigt werden. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, nimmt bitte Kontakt mit der Polizei in Alfeld auf.

