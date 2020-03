Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hotelzimmer gegen Polizeizelle getauscht

Kaiserslautern (ots)

Ein Hotelgast hat am Dienstag im Stadtgebiet die komplette Einrichtung seines Zimmers zerlegt. Der 56-Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Um 14 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein, ein Hotelgast randaliere und zerstöre die Einrichtung seines Hotelzimmers. Vor Ort trafen Einsatzkräfte den alkoholisierten Krawallmacher an. Der 56-Jährige hatte die komplette Einrichtung des Hotelzimmers beschädigt, auch mehrere Fensterscheiben gingen zu Bruch. Ein Atemalkoholtest ergab 2,36 Promille. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen. Sein Hotelzimmer musste er gegen eine Polizeizelle tauschen. Eine Richterin ordnete die Maßnahme an. Der 56-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell