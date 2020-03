Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Von Unbekanntem am Kopf verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag in der Eisenbahnstraße einen 19-Jährigen am Kopf verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall.

Der 19-Jährige schilderte den Beamten, dass er gegen 11 Uhr mit einem Begleiter zu Fuß in Richtung Innenstadt ging. In der Eisenbahnstraße sei ihm ein Unbekannter entgegengekommen. Der Mann habe den 19-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand attackiert. Der 19-Jährige wurde dabei oberflächlich, leicht am Kopf verletzt. Der Angreifer flüchtete. Er soll einen verwirrten Eindruck gemacht haben. Der Mann sei etwa 40 Jahre alt und habe ungepflegt ausgesehen. Er war mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Mantel und einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

