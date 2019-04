Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kontrollen - Polizei stellt Rauschgift sicher

Neuss (ots)

Am Montag (01.04.) waren Polizeibeamte im Bereich des Neusser Augustinusviertel unterwegs. Ihren Fokus legten die Beamten dabei auf die Bekämpfung der Straßenkriminalität. Bei Kontrollen stellten die Ermittler Rauschgift sicher.

Ein 62-Jähriger war den Beamten in einem Park an der Selikumer Straße aufgefallen. Der Mann hockte an einem Tisch und hatte augenscheinlich eine Einheit Kokain in Alufolie vor sich liegen. Ein 27-jähriger Düsseldorfer weckte ebenfalls das Interesse der Ordnungshüter. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten ein Tütchen Marihuana bei ihm sicher. Die Ordnungshüter leiteten jeweils Strafverfahren (Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz) gegen die beiden Männer ein. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Fachkommissariats.

Bei der Überprüfung eines 19-Jährigen auf dem Parkplatz der Stadthalle fielen den Ordnungshütern mehr als 30 verkaufsfertige sogenannte Heroinbubbles (Bubbles sind kugelförmig abgepackte Konsumeinheiten, die meist für Kokain und Heroin Anwendung finden), in die Hände. Der junge Mann kooperierte zunächst mit den Ermittlern. Plötzlich gab er Fersengeld, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Da der junge Mann im Verdacht steht, gewerbsmäßigen Handel mit den aufgefundenen Betäubungsmitteln zu betreiben, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Neusser Fachkommissariats.

Im Umfeld des Schwerpunkteinsatzes kontrollierten die Ordnungshüter mehr als 20 Verdächtige. Vier von ihnen erteilte die Polizei Platzverweise.

