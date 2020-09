Polizei Gütersloh

POL-GT: Widerstand gegen Polizeibeamte - Eine Polizistin leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Polizei wurde in der Sonntagnacht (06.09., 00.55 Uhr) über eine Körperverletzung zwischen zwei Männern im Bereich des Konrad-Adenauer-Platzes informiert.

Nachdem die Streifenwagenbesatzungen eingetroffen waren, war einer der beteiligten Männer bereits nicht mehr vor Ort und wieder an seiner Wohnanschrift. Bei der anschließenden Befragung des 40-jährigen Beteiligten an der Ziethenstraße wurde sein 19-jähriger Sohn zunehmend aggressiver und schlug unvermittelt mehrfach in Richtung der Polizeibeamten. In der Folge kam es zu weiteren Widerstandshandlungen des jungen Mannes, bei denen eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde.

Der 19-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Zudem bestätigte ein durchgeführter Atemalkoholtest, dass der junge Mann aus Gütersloh stark alkoholisiert war. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte ein.

