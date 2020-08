Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Untershausen: LKW umgekippt mit zwei Verletzten

Untershausen (ots)

Am Freitag, 14. August gegen 08.15 Uhr fuhr ein 51-jähriger LKW-Fahrer aus NRW mit seinem Sattelzug mit Kippfunktion eine Lieferung Sand in die Straße "In den Krautgärten" nach Untershausen. Die Zugmaschine stand noch auf der Straße und der Auflieger teilweise auf der angrenzenden Wiese und somit auf weichem Untergrund. Beim Versuch den Sand nach hinten abzukippen, kippte der LKW komplett auf die linke Seite um. Dabei wurden der LKW-Fahrer und seine Ehefrau leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort.

