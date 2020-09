Polizei Gütersloh

POL-GT: Automatenaufbruch am Auto-Waschpark - Tatverdächtiger gestellt

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am späten Samstagabend (05.09., 23.05 Uhr) wurde die Polizei durch einen Zeugen über verdächtige Geräusche am Auto-Waschpark am Westheider Weg informiert.

Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort einen aufgehebelten Münzautomaten an der Staubsaugeranlage fest, der durch ein Vorhängeschloss gesichert war.

Im Rahmen einer zeitnah eingeleiteten Fahndung stellte eine Streifenwagenbesatzung einen verdächtigen Mann zu Fuß auf dem Westheider Weg in Gehrichtung Rothenfelder Straße fest. Neben einer größeren Menge Münzgeld, welches der Mann bei sich hatte, stellten die Beamten im Fahrradkorb seines mitgeführten Fahrrades mögliches Aufbruchswerkzeug fest. Hinzukommend machte der 35-jährige Mann aus Versmold widersprüchliche Angaben, so dass sich ein Tatverdacht ergab.

Nach Aufnahme der Personalien wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen eingeleitet. Das Werkzeug wurde sichergestellt.

