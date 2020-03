Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Polizeipräsident Johann Kühme: Bleiben Sie bitte, wo Sie wohnen

Oldenburg (ots)

Mit Blick auf das bevorstehende Wochenende weist die Polizeidirektion Oldenburg erneut auf die geltenden Einschränkungen hin, die helfen sollen, die Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu verringern. Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, sendet einen eindringlichen Appell an die Bürgerinnen und Bürger, auf den Besuch sonst beliebter Ausflugsorte zu verzichten: "Bitte fahren Sie nicht an die Küste, z.B. nach Schillig, an den Südstrand oder nach Cuxhaven. Auch nicht nach Dangast oder ans Zwischenahner Meer. Fahren Sie nirgendwo hin. Bleiben Sie bitte, wo Sie wohnen."

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Oldenburg

Pressestelle

Theodor-Tantzen-Platz 8

26122 Oldenburg

Tel.: 0441/799-1041/-1042/-1044/-1045

E-Mail: pressestelle@pd-ol.polizei.niedersachsen.de

Homepage: www.polizei-oldenburg.de

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell