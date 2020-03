Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Kontrolle von Groß- und Schwerraumtransporten auf der BAB 1 +++ Dreimal Weiterfahrt untersagt

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag (12.03.20) auf Freitag (13.03.20) wurde durch die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg, in der Zeit von 19.45 Uhr bis 03.45 Uhr, eine Schwerpunktkontrolle im Hinblick auf Großraum- und Schwertransporte auf der BAB 1 in Richtung Osnabrück durchgeführt. An der Kontrolle auf dem Parkplatz Langwege-Ost waren elf Polizeibeamtinnen und -beamte aus dem gesamten Bereich der Polizeidirektion Oldenburg beteiligt. Insgesamt wurden 19 Transporte kontrolliert. Drei Fahrer durften aufgrund verschiedenster Verstöße ihre Fahrt nicht fortsetzen. Unter anderem wurde einem 34-jährigen niederländischen Staatsbürger die Weiterfahrt untersagt. Dieser wollte mit einem Schwertransport, der mit einer 30 Tonnen Agrarmaschine beladen war, von den Niederlanden aus nach Dänemark fahren. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass drei von insgesamt sechs Achsen überladen waren und des Weiteren auch das zulässige Gesamtgewicht überschritten war. Einem 58-jährigen deutschen Fahrer eines Schwertransportes, der mit Kranzubehör beladen und von Duisburg nach Bremen unterwegs war, wurde die Weiterfahrt ebenfalls untersagt. Das zulässige Gesamtgewicht des Transportes war um mehr als 50 % überschritten worden. Eine Weiterfahrt darf nun erst nach Beantragung einer neuen Erlaubnis bei der zuständigen Verwaltungsbehörde gestattet werden.

