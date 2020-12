Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

HagenHagen (ots)

Bereits am 14. August wurde einem 61-Jährigen die Geldbörse aus einem Auto gestohlen. Der Mann hatte seinen Fiat in der Freiligrathstraße auf einem Supermarktparkplatz geparkt, als sich der Diebstahl ereignete. Als Tatzeit konnte der Zeitraum zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr festgelegt werden. Mit den in dem Portemonnaie befindlichen EC-Karten des Mannes kam es wenig später zu mehreren Bargeldabhebungsversuchen an unterschiedlichen Geldautomaten. Der Tatverdächtige trug hierbei einen Hut sowie eine Mund-Nase Bedeckung. Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise. Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann sachdienliche Angaben machen? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. Das Bild zur Fahndung finden Sie hier: https://cutt.ly/chSn8UB (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell