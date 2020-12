Polizei Hagen

POL-HA: Mann verletzt sich bei Unfall mit Linienbus

HagenHagen (ots)

Am Montag, 14.12.2020, kam es zu einem Unfall an der Dickenbruchstraße. Ein 63-Jähriger befuhr die Stolze Straße in Richtung Dickenbruchstraße. Zeitgleich bewegte sich gegen 21:35 Uhr ein Linienbus von der Dickenbruchstraße kommend in den Kreuzungsbereich. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Im Bus stürzte ein 45-jähriger Fahrgast, welcher sich leicht verletzte, als der 58-jährige Busfahrer eine Vollbremsung einleitete. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 3.000 Euro. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (sh)

