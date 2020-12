Polizei Hagen

POL-HA: Imbissbude in Bathey brennt - Kripo sucht nach Zeugen

HagenHagen (ots)

Am Dienstagmorgen, 15.12.2020, fuhr ein 21-Jähriger gegen 05:15 Uhr auf seinem Weg zur Arbeit die Dortmunder Straße auf Höhe des dortigen "real"-Supermarktes entlang. Dort machte ihn ein Fußgänger auf eine Rauchsäule aufmerksam, die vom nahegelegenen Parkplatz aufstieg. Der 21-Jährige verständigte die Feuerwehr, während der unbekannte Melder sich in Richtung Hengsteysee entfernte. Der Feuerwehr gelang es, den in Flammen stehenden Imbisswagen zu löschen und Gasflaschen rechtzeitig zu sichern. Die Kripo begann anschließend mit den Ermittlungen vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Aktuell kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere wird der oben genannte unbekannte Zeuge gebeten, sich bei den Ermittlern unter 02331 986 2066 zu melden. Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter derselben Telefonnummer entgegen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell