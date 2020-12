Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger stirbt nach Sturz aus viertem Stock

HagenHagen (ots)

Am Dienstag, 15.12.2020, wurden Rettungskräfte und Polizei gegen 11:20 Uhr in die Eugen-Richter-Straße gerufen. Ein 21-Jähriger war dort von einem Balkon des vierten Stocks gefallen, als sich das Geländer löste. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er nach Reanimationsmaßnahmen verstarb. Die Kriminalpolizei hat den Fall jetzt übernommen. Sie prüft auch, ob ein Fremdverschulden vorliegt. (sh)

