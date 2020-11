Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld entwendet

EngerEnger (ots)

(jd) Am Freitag (30.10.) bemerkte ein 49-jähriger Engeraner, gegen 9.30 Uhr, dass eine größere Summe Bargeld aus seiner Hose entwendet wurde. Das Besondere: Diese hatte er nachts im Badezimmer seines Wohnhauses in der Straße Auf der Bülte abgelegt. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass Unbekannte durch eine Terrassentür in das Innere des Hauses gelangten, da sich mehrere Hebelmarken an den Terrassentüren in der Küche und im Wohnzimmer befinden. Abgesehen von dem Bargeld haben der oder die unbekannten Täter offenbar keine weitere Gegenstände entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Freitag im Bereich Westerenger etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

