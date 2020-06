Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Steinen Scheiben eingeworfen

53909 Zülpich (ots)

In der Nacht zu Donnerstag beschädigten Unbekannte durch Steinwürfe eine Seitenscheibe eines Wartehäuschens am Frankengraben. Mehrere Scheiben einer Schule an der Blayer Straße wurden ebenfalls durch Steinwürfe beschädigt.

