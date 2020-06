Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In landwirtschaftliche Lagerhalle eingebrochen

53925 Kall (ots)

Vier Kisten Bier und einen Akku- Schrauber entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in einer Feldgemarkung zwischen Kall und Golbach. Nachdem der oder die Tatverdächtigen ein Sperrgitter entfernt hatten, durchsuchten sie die Lagerhalle. Das aufgefundene Diebesgut nahmen sie mit.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell