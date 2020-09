Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 26.09.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland-Ramsloh: Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 25.09.20 um ca. 15.45 h wurde zwei 16-jährige Saterländer an der Schulstraße kontrolliert. Zuvor war diese mit Kleinkrafträdern unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass beide Saterländer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Strafverfahren wurde eingeleitet, die Roller wurde sichergestellt.

Barßel: Verkehrsunfall mit einem unter alkoholisierten Fahrzeugführer Am 25.09.20, 20.45 h, kam es an der Pestalozzistraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen 2 PKW. Nach ersten Ermittlungen geriet eine 46-jährige Barßelerin mit ihrem PKW aufgrund nach links über die Fahrbahnmitte und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden PKW eises 32-jährigen Barßelers. Im Rahmen der Kontrolle wurde deutliche Alkoholeinwirkung bei der Unfallverursacherin festgestellt. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug 1,61 %o. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Führerschein der Verursacherin wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

