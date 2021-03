Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen.

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 22:43 Uhr, befuhr ein Lüdenscheider mit seinem 5 er BMW die Bräuckenstraße in Richtung Werdohler Landstraße. Der 33-jährige Fahrer fuhr ohne zu Bremsen an der Einmündung Bräuckenstraße/Wefelshohler Straße und ca. 200m später an der Kreuzung Bräuckenstraße/Talstraße/Herscheider Landstraße bei Rot! über die Ampel. Der Polizei gelang es kurze Zeit später, den Lüdenscheider anzuhalten. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Ermittlungen u.a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 02351 9099-0 oder -7201) fragt nun: Wer sah diesen Vorfall, bei dem der PKW Fahrer mit seinem schwarzen BMW bei Rot über die Ampel fuhr und/oder wer musste auf Grund der rücksichtslosen Fahrt sogar abbremsen um einen Verkehrsunfall zu vermeiden?

