Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch misslingt.

Altena (ots)

Einbrecher scheitern

Im Tatzeitraum vom 15.03. bis zum 18.03 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Vereinsgebäude am Oberen Ardeyweg einzubrechen. Hierbei beschädigten die Unbekannten u.a. die Gebäudewände. Sie gelangten nicht ins Innere und hinterließen geringen Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Mühlenrahmede nimmt die Polizei in Altena entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell