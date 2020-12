POL-NMS: 201225-2-pdnms Widerstand nach Drogenfund in Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Ein 30 jähriger Neumünsteraner wollte am 25.12.2020 gegen 01.00 Uhr in seine Wohnung in der Lüthjenstraße in Neumünster, irrte sich allerdings im Stockwerk. Da der Mann mehrfach versuchte, in eine fremde Wohnung hineinzukommen, rief die Wohnungsinhaberin verängstigt die Polizei. Als die eintreffenden Beamten des 1. Polizeireviers Neumünster den Mann schließlich zu seiner in einer anderen Etage befindlichen Wohnung begleiten wollten, schlug dieser plötzlich scheinbar ohne Grund um sich. Die Beamten konnten den Mann schließlich überwältigen, verletzt wurde bei dieser Aktion niemand. In der Wohnung des 30 jährigen Mannes fanden die Beamten dann schließlich den Grund für den plötzlichen Stimmungswechsel bei dem Mann ; er hatte in einem Kleiderschrank eine kleine Plantage von Canabispflanzen aufgezogen und wollte dies durch den Widerstand verschleiern. Die Pflanzen wurden von den Beamten sichergestellt, den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Widerstand und wegen dem illegalen Anbau von Betäubungsmitteln.

