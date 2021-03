Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah die Kraddiebe?

Hemer (ots)

Aprilia weg

Ein 53 jähriger Iserlohner stellte am gestrigen Morgen die rot/schwarze Aprilia SX 125 FP/SX mit dem Kennzeichen MK-RX 12 gegen 5 Uhr am Apricker Weg, Höhe Nr. 3 verschlossen ab. Als der Geschädigte gegen 18 Uhr nach der Arbeit zum Abstellort zurückkehrte, stellte er den Diebstahl seines Leichtkraftrades fest. Sachdienliche Hinweise zu den Kraddieben und/ oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

