Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Bergheim: Von Fahrstreifen abgekommen und hohen Sachschaden verursacht

Heidelberg/BergheimHeidelberg/Bergheim (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Audi A5 die Bergheimer Straße in Richtung Ortsausgang. Auf Höhe der Theodor-Körner-Straße wollte er nach rechts auf die B37 auffahren. Hierbei beschleunigte er sein Fahrzeug zu stark, sodass dies ins Schleudern geriet und nach links über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn rutschte. Der Audi blieb im Gegenverkehr auf einem mitgerissenen Findling zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Auf dem Mittelstreifen wurden drei kleinere Bäume beschädigt und teilweise entwurzelt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr verständigt, während eine spezialisierte Firma die Säuberung der Fahrbahn übernahm. Der Audi, an dem Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell