Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Junge Radlerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Montag, 15. März 2021, 15.25 Uhr

Leicht verletzt wurde am Montagnachmittag eine junge Radlerin bei einem Verkehrsunfall in Friedrichstadt. Ein Autofahrer hatte sie beim Abbiegen mit seinem Fahrzeug berührt und war nach einem kurzen Stopp weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Ermittlungen wollte die 16-Jährige gegen 15.30 Uhr die Weberstraße an der Kreuzung Weberstraße / Bilker Allee mit ihrem Fahrrad überqueren. Nach eigenen Angaben sei sie bei Grünlicht der dortigen Ampel bereits etwa mittig der Fahrbahn gewesen, als zeitgleich ein Auto von der Bilker Allee, aus Richtung Corneliusstraße kommend, nach links in die Weberstraße abbog. Die Jugendliche wurde von dem Mercedes touchiert und fiel zu Boden. In einem ersten Schockzustand signalisierte sie dem Fahrer durch dessen kurz geöffnetes Autofenster, dass nichts passiert sei. Dieser setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich weiter um das Geschehen zu kümmern. Erst kurz darauf stellte die 16-Jährige fest, dass sie sehr wohl Verletzungen erlitten hatte. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Bei dem Pkw soll es sich um einen hellgrauen Mercedes gehandelt haben. Der Fahrer wird als etwa 60 Jahre alt, mit grauen Haaren und Brille beschrieben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 4 unter Telefon 0211-8700 entgegen.

