Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Lühnde- Unbekannter Täter hebelt Zigarettenautomat auf und entwendet Geld und Zigarettenschachteln

Hildesheim (ots)

Lühnde, Hauptstraße 15(fm)

Ein unbekannter Täter hat einen Zigarettenautomaten in Lühnde am Haus, Hauptstraße 15 aufgehebelt und eine nicht bekannte Anzahl Zigarettenschachteln sowie das Münzgeld entwendet. Die Tat soll nach ersten Ermittlungen in der Nacht zum Mittwoch bzw. in den Frühstunden des Mittwochs, 24.03.2021, sich ereignet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell