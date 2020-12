Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hallo, ich bin's! - Bei Anruf Betrug

GrünstadtGrünstadt (ots)

Der Polizeiinspektion Grünstadt wurden im Laufe des gestrigen Tages (17.12.2020) gleich mehrere Fälle gemeldet, in denen dreiste Betrüger versuchten, per Telefon an das Geld der meist lebensälteren zu kommen. Das Phänomen Callcenter-Betrug setzt auf die Arglosigkeit der Opfer, denen durch geschickte Gesprächsführung vorgegaukelt wird, ein guter Freud oder ein Verwandter sei am Telefon, der gerade einen finanziellen Engpass hat. Im Erfolgsfall für die Täter hilft dann das Opfer mit einem hohen Geldbetrag aus, der an einen Kurier in bar ausgehändigt wird. Die gestern Angerufenen aus Grünstadt und dem Leiningerland waren jedoch aufmerksam, wurden stutzig und durchschauten schließlich die Masche. Die Gespräche wurden von Täterseite beendet und in keinem der gemeldeten Fälle entstand ein Schaden.

