Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Wer sah die Ladendiebe? ++ Diebstahl auf Baustelle ++ Trickdiebe bestehlen Seniorin ++

Landkreis Osterholz (ots)

Wer sah die Ladendiebe?

Osterholz-Scharmbeck. Nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt an der Ritterhuder Straße sucht die Polizei Osterholz nun nach den zwei jungen Tätern. Die beiden Unbekannten betraten den Supermarkt am Dienstag gegen 13:45 Uhr. Im Markt verstauten sie Bekleidung und mehrere Getränkedosen in eine mitgeführte Tasche. Im Anschluss passierten sie den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen, woraufhin sie von einem Angestellten des Marktes angesprochen wurden. Die jungen Männer ließen sich jedoch nicht aufhalten, stattdessen rannten sie davon. Auf ihrer Flucht warfen sie die Tasche mit dem Diebesgut im Bereich des Parkplatzes weg. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen, die Tasche sichergestellt und die Waren dem Markt zurückgegeben. Nun suchen die Beamten nach dem Duo, bei dem es sich um zwei junge Männer handelt, die beide etwa Mitte 20 Jahre alt sind. Sie haben kurze schwarze Haare und sprachen eine fremde Sprache. Beide waren mit Jogginghosen bekleidet, einer trug eine blaue, der andere eine rote Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Diebstahl auf Baustelle

Hambergen. Bereits in der Nacht auf Freitag kam es im Baustellenbereich am Klärwerk am Heißenbütteler Damm zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter überwanden den Baustellenzaun und stahlen anschließend diverse Kabeltrommeln. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Trickdiebe bestehlen Seniorin

Schwanewede. An der Görlitzer Straße wurde am Dienstagmittag gegen 13:15 Uhr eine Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls, bei dem wieder die "Wasserwerker-Masche" angewandt wurde. Ein Mann klingelte an der Wohnungstür und behauptete, dass er Handwerker sei und dass es einen Wasserrohrbruch gegeben habe, daher müsse nun schnell gehandelt werden. Während die Frau die Wasserhähne voll aufdrehen sollte, schlich sich offenbar ein zweiter Mann in die Wohnung und entwendete unbemerkt aufgefundenes Bargeld. Erst als beide Täter bereits wieder weg waren, bemerkte die 83-Jährige den Schaden, woraufhin sie Anzeige bei der Polizei erstattete. Die Beamten suchen nun nach den beiden Tätern, bei denen es sich Zeugenangaben zufolge um zwei junge Männer handeln soll, die 25 bis 30 Jahre alt sind und kurze, schwarze Haare haben. Während der eine Täter etwa 180 cm groß und kräftig war, war sein Komplize etwas kleiner und schlank. Der Größere war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und Handschuhen, der Kleinere trug ebenfalls dunkle Kleidung und hatte einen Drei-Tage-Bart. Beide trugen Schirmmützen sowie OP-Masken. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell