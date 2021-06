Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Scheibe eingeschlagen ++ Einbrecher im Golfclub ++ Verboten: Kfz-Kennzeichen bekleben ++ Motorradfahrer verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Scheibe eingeschlagen

Achim/Uesen. Am Montag warf ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses am Scheepergang ein. Der Unbekannte stieg zwar offenbar nicht in das Haus ein, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das Polizeikommissariat Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Einbrecher im Golfclub

Achim. Der Golfclub an der Roedenbeckerstraße hatte in der Nacht auf Montag ungebetenen Besuch. Einbrecher hebelten die Türen mehrerer Schuppen des Clubs auf. Ob sie dabei Diebesgut erlangten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Verboten: Kfz-Kennzeichen bekleben

Landkreis Verden. Die Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz stellen im gesamten Zuständigkeitsgebiet vermehrt Fahrzeuge mit beklebten Kfz-Kennzeichen fest. Zuletzt am Montag stoppten die Beamten einen 43-jährigen Ford-Fahrer, der sein Kennzeichen mit einem Aufkleber "getunt" hatte. Das Phänomen ist zwar nicht ganz neu, allerdings eindeutig verboten: Autofahrer verändern die linke Seite des Kennzeichens, indem sie das blaue Feld mit dem EU-Sternensymbol mit einer schwarzen Folie überziehen, so dass das Feld schwarz und die EU-Sterne weiß sind. Dieses stellt allerdings eine unzulässige Veränderung des Kennzeichens dar und wird geahndet. Die Polizei in den Landkreisen Osterholz und Verden appelliert an alle Fahrzeugbesitzer, diese oder ähnliche Beklebungen der Kennzeichen zu unterlassen und den Originalzustand entweder zu belassen oder wiederherzustellen

Motorradfahrer verletzt

Langwedel/Etelsen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Etelser Bahnhofstraße (K7) wurde am Montag gegen 16:30 Uhr ein Motorradfahrer verletzt. Eine 65-jährige Kia-Fahrerin bog von einem Grundstück auf die Etelser Bahnhofstraße ein und übersah dabei den von rechts herannahenden und bevorrechtigten 22-jährigen Krad-Fahrer. Aufgrund der folgenden Kollision erlitt der Motorradfahrer derartige Verletzungen, woraufhin er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste. Der Kia war ebenfalls nicht mehr fahrbereit und musste wie das Motorrad abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

