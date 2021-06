Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 28-Jähriger randalierte ++ Täter bei versuchtem Automatenaufbruch gestört ++ Ausstellungsstücke beschädigt - Polizei sucht Zeugen ++

Landkreis Verden (ots)

28-Jähriger randalierte

Achim. Die Polizei Achim wurde am Sonntagnachmittag in die Leipziger Straße gerufen, weil ein 28-Jähriger dort randalierte. Als er auf die Beamt*innen der Polizei traf, beleidigte er diese und spuckte um sich, als er fixiert wurde, um ihn mit zur Wache zu nehmen. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Es wird zudem untersucht, ob der Mann unter Drogeneinfluss stand.

Täter bei versuchtem Automatenaufbruch gestört

Achim. Ein bislang unbekannter Täter machte sich am frühen Sonntagmorgen an einem Kaugummiautomaten in der Straße "Am Stadtwald" zu schaffen und versuchte diesen aufzubrechen. Ein 68-jähriger Zeuge störte den Täter, sodass er von der Tat abließ und mit einem Mountainbike in Richtung der Straße "Alte Finien" flüchtete. Der Täter soll etwa 175 cm groß und schlank gewesen sein. Zudem trug er einen Kapuzenpullover. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei in Achim gebeten.

Ausstellungsstücke beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Thedinghausen. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag mehrere Stücke einer öffentlichen Kunstausstellung im Baumpark in der Straße "Weidekamp" und flüchteten anschließend. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 3.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die auch im Vorfeld der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

