POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 27.06.2021

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Lilienthal. Am Sonntagmorgen befuhr ein 28-jähriger Fahrer aus Bremen mit seinem Sprinter die Seeberger Landstraße in Richtung Lilienthal. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß wurde er im Fahrgastraum eingeklemmt und musste durch die örtliche Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Mögliche Unfallzeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Landkreis Verden:

Geschwindigkeitsmessung auf der A27

Achim. Am 26.06.2021 zwischen 09.50 Uhr und 15.08 Uhr wurde auf der A 27 in Fahrtrichtung Bremen eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In diesem Bereich ist die Geschwindigkeit auf 120 km/h begrenzt. Es wurden 132 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Zwei Pkw wurden mit einer Geschwindigkeit von 185 km/h gemessen. Die beiden Fahrzeugführer erwartet ein Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld.

Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC

Oyten. Am späten Samstagabend kontrollierte die Autobahnpolizei Langwedel ein schwedisches Fahrzeug, was sich auf dem Rückweg von den Niederlanden nach Schweden befand. Bei dem Fahrzeugführer wird eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit durch THC festgestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Alkoholisiert auf der A1 unterwegs

Achim. Sonntagmorgen gegen 02:54 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen Pkw auf der A1. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Er durfte seine Fahrt nicht mehr weiter fortsetzen und ihn erwartet ein einmonatiges Fahrverbot, sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Zufahrtsschranke abgebrochen und in der Aller entsorgt

Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter die Zufahrtsschranke zum Gebäude des Gymnasiums am Wall in der Schleppenföhrerstraße ab. Die Schranke wurde am Ufer der Aller im Bereich der Südbrücke entsorgt und musste durch Kräfte der Feuerwehr geborgen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitete, die Ermittlungen dauern an.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Verden. Samstagnachmittag kontrollierte die Polizei aus Verden einen 27-jährigen Fordfahrer. Durch die Beamten wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, da diese bereits im Vorjahr rechtskräftig durch ein Gericht entzogen wurde. Da der Mann sein Dokument jedoch bislang nicht abgegeben hatte, wurde der Führerschein sichergestellt.

1,48 Promille und ein nicht versicherter E-Scooter

Verden. Am Samstagabend wurde im Rahmen eines Polizeieinsatzes festgestellt, dass der 33-jährige Fahrzeugführer einen E-Scooter ohne Versicherungsschutz geführt hat. Außerdem stand der Mann zu dem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol. Es folgte eine Blutentnahme. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC

Verden. Samstagmittag wurde durch die Polizei Verden festgestellt, dass ein 18-jährige Fordfahrer unter dem Einfluss von THC stand. Bei einer Verkehrskontrolle und der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des jungen Mannes wurden diverse körperliche Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest bestätigte diese Feststellungen. Dem 18-Jährigen wurde Blut abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Portemonnaie aus Umhängetasche gestohlen

Langewedel. Am Samstagnachmittag zwischen 16.10 Uhr und 17.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Großen Straße 4 zu dem Diebstahl eines Portemonnaies aus der Handtasche der 80-jährigen Geschädigten. Bei den Tätern handelte es sich vermutlich um ein Pärchen. Der Mann soll ein südeuropäisches Erscheinungsbild, ein rundes Gesicht und eine normale Statur gehabt haben. Die Frau wird als schmal beschrieben. Beide Personen seien mit einem dunklen SUV unterwegs gewesen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04232/934910 bei der Polizeistation Langwedel zu melden.

Verletzte bei Unfall zwischen Traktorgespann und Transporter

Ottersberg. Am Samstagmittag befuhr ein 68-Jähriger aus Bremen mit einem Traktor und angehängten Kutschenanhänger die K2 in Richtung Fischerhude. Der Kutschenanhänger war mit 12 Fahrgästen besetzt. Ein nachfolgender 25-jähriger Mann aus Bremen beabsichtigte das Gespann mit seinem Transporter zu überholen. Beim Ausscheren übersah er, dass er bereits durch den Pkw eines 50-jährigen Oytener überholt wurde, sodass der Transporter und der Pkw zusammenstießen. Hierdurch schleuderte der Transporter gegen den Kutschenanhänger. Durch den Zusammenprall wurden vier Fahrgäste auf dem Kutschenanhänger leicht verletzt. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

