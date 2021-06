Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 26.06.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz:

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Schwanewede. Am Freitagnachmittag wird den Beamten der Polizei Schwanewede die auffällige Fahrweise eines Audi A5 gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle stellt sich heraus, dass der 54-jährige Schwaneweder unter Alkoholeinfluss steht. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,45 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein konnte durch die Beamten nicht sichergestellt werden, da der Fahrer diesen bereits am vorherigen Sonntag wegen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss abgeben musste. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren.

Berauscht unterwegs

Lilienthal. Am frühen Freitagmorgen kontrollierten die Beamten der Polizei Lilienthal eine 33-jährige Fahrzeugführerin. Im Rahmen der Kontrolle und einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass die Frau unter dem Einfluss von THC stand. Der 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Landkreis Verden:

Rad ab

Am Freitagmittag kam es auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Langwedel zu einem Verkehrsunfall. Das Reserverad inkl. Halterung hatte sich von einem Kleinlaster gelöst und ist mitten auf die Fahrbahn gefallen. Zwei dahinterfahrende Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit dem massiven Reserverad. Es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Diebesgut sichergestellt

Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle konnten zunächst Kräfte vom Zoll Gegenstände im Fahrzeug feststellen, wofür die vier Insassen keine Kaufbelege vorlegen konnten. Die hinzugerufenen Beamten der Autobahnpolizei Langwedel überprüften daraufhin die Personalien aller Insassen. Es stellte sich heraus, dass die Personen schon häufiger mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Die Gegenstände, darunter teure Parfüms und Kleidungsstücke, wurden sichergestellt. Bisher konnten die rechtmäßigen Besitzer der Gegenstände nicht herausgefunden werden, die Ermittlungen dauert an.

Auffahrunfall am Stauende

Eine 20-jährige Fahrzeugführerin übersah am Freitagnachmittag ein Stauende auf der A1 und touchierte hierbei gleich zwei Fahrzeuge. Bei stockendem Verkehr konnte sie ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und versuchte in eine Lücke zwischen zwei vor ihr fahrenden Fahrzeugen auszuweichen. Durch dieses Manöver kam es zu Schäden an dem vor ihr fahrenden Citroen und am Anhänger eines daneben fahrenden Wohnmobils. Glücklicherweise blieben alle unverletzt. Der Schaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

Lkw touchiert und geflüchtet

Am Freitagnachmittag kam es kurz vor dem Bremer Kreuz zu einer Unfallflucht. Während der 29-jährige Fahrer eines Sattelzuges sich auf der rechten Spur befand, wurde er von einem dunklen Pkw überholt und hierbei am Auflieger touchiert. Hierbei verlor das überholende Fahrzeug den rechten Außenspiegel. Trotz der Beschädigung setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer 04232/945990 zu melden.

Ohne Versicherung mit E-Scooter unterwegs

Verden. Einen 23-Jährigen kontrollierte die Polizei Verden am Freitagabend in der Großen Straße. Der Mann war mit einem Elektrokleinstfahrzeug unterwegs, obwohl dieses nicht versichert war. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfallflucht an der Anschlussstelle Achim-Ost

Achim. Am Freitagnachmittag beabsichtigten ein Pkw und ein Sattelzug aus Badenermoor kommend an der Anschlussstelle Achim-Ost auf die A 27 in Richtung Bremen aufzufahren. Sie hielten nebeneinander an der Kreuzung. Ein weiterer Pkw, der neben ihnen auf der Linksabbiegespur hielt, beabsichtigte dann ebenfalls auf die A 27 aufzufahren. Beim Anfahren bedrängte er den weiteren Pkw, so dass dieser beim Ausweichen mit dem Sattelzug kollidierte. Hierbei entstand ein Schachschaden von etwa 4000 Euro. Der Unfallverursacher, bei dem es sich vermutlich um einen roten Pkw handelte, flüchtete vom Unfallort. Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Betrunken durch Vorgärten gefahren

Ottersberg. In der Nacht zum Samstag befuhr ein 41-Jähriger aus Grasberg mit seinem Pkw die Lilienthaler Straße in Richtung Ottersberg. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr mehrere Vorgärten bis sein Pkw mit einem Wohnhaus kollidierte. Durch die eingesetzten Beamten wurde zudem bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt, was sich im Rahmen eines Atemalkoholtests bestätigte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, es entstanden jedoch Sachschäden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihn erwartet ein Strafverfahren.

