Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Clus und Bad Gandersheim

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Am Dienstagabend, den 15.12.2020, ereignete sich gegen 17:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K632 zwischen Clus und Bad Gandersheim. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Gandersheim war mit seinem Toyota in Richtung Bad Gandersheim unterwegs, als zwei Rehe die Fahrbahn querten und er eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Der direkt hinter ihm fahrende 25-Jährige Fahrzeugführer konnte trotz Ausweichmanöver den Zusammenstoß nicht verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, sodass die Schadenssumme auf insgesamt ca. 25.000 EUR geschätzt wird. Der vorrausfahrende Pkw-Führer kam vorsorglich in das Krankenhaus nach Seesen.

