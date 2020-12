Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pforte und Funkantenne beschädigt

UslarUslar (ots)

USLAR-AHLBERSHAUSEN (zi.) Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 03.12.20 bis zum 10.12.20 die Pforte eines Gebäudes sowie eine Funkantenne in der Oberen Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

