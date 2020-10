POL-WOB: Helmstedt: Versuchter Einbruch in Praxis - Zeugen gesucht

Polizei Wolfsburg

Helmstedt, Schuhstraße 29./30.09.20

In der Nacht zum Mittwoch versuchten unbekannte Täter in Helmstedt in eine Physiopraxis einzubrechen. Da die Täter ihr Vorhaben abbrachen, hoffen die Ermittler der Polizei Helmstedt auf Zeugen des Einbruchversuchs. Den Ermittlungen nach probierten die Unbekannten ein Fenster zu den Praxisräumen in der Schuhstraße zunächst gewaltsam aufzubrechen. Als dies misslang, zerstörten die Einbrecher die Fensterscheibe, ließen aber von einer weiteren Tatausführung ab. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter der Rufnummer 05351-5210 in Verbindung.

