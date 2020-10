Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rennau: Polo-Fahrerin bleibt nach Überschlag auf dem Dach liegen

Wolfsburg (ots)

Landesstraße 294 zwischen Neindorf und Rennau 30.09.20, 17.30 Uhr

Am späten Mittwochnachmittag erlitt bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 294 zwischen Neindorf und Rennau eine 29 Jahre alter Polo-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Obere Aller im Landkreis Börde zum Glück nur leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass die 29-Jährige um 17.30 Uhr in Richtung Rennau fuhr und dabei in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ursache war vermutlich, dass die Fahrerin auf den unbefestigten Grünstreifen geriet. Danach überschlägt sich der Polo und kommt anschließend auf dem Dach zum Liegen. Die 29-Jährige konnte noch selbständig aus ihrem PKW klettern. Rettungssanitäter brachten die Fahrerin in die Helmstedter Klinik. An dem Polo entstand ein Schaden in Höhe von 3.500 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

