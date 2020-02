Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle aus Pkw

Erkelenz-Schwanenberg (ots)

Gleich sechs Mal schlugen unbekannte Täter in der Nacht zum 1. Februar (Samstag) in Erkelenz-Schwanenberg zu. Sie verschafften sich Zugang zu insgesamt sechs Fahrzeugen. Aus zwei Pkw wurde jeweils eine Tasche entwendet, aus einem weiteren ein Beatmungsgerät. Zweimal machten die Täter nach ersten Erkenntnissen keine Beute. Bei einer Tat ist noch unklar, was entwendet wurde

