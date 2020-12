Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kollision im Begegnungsverkehr mit anschließender Verkehrsunfallflucht

NortheimNortheim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Thiestraße; Dienstag, 15.12.2020, 07:30 Uhr

WACHENHAUSEN (TH) Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr ist es in der Thiestraße in Wachenhausen zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein 29-jähr. Mann aus Bilshausen befuhr mit seinem Pkw die Thiestraße in Wachenhausen. Hier kam ihm ein gelber VW-Transporter sehr weit mittig fahrend entgegen, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Außenspiegel gekommen ist. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Dem 29-jähr. Mann aus Bilshausen entstand dadurch ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem gelben VW-Transporter geben können, melden sich bitte unter der Tel.: 05551-70050 bei der Polizei Northeim.

