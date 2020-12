Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Gartenlauben aufgebrochen

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Borsigstraße; Sonntag, 13.12.2020, 17:00 Uhr bis Montag, 14.12.2020, 09:00 Uhr

NORTHEIM (TH) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es in der Borsigstraße in Northeim zu einem Diebstahl aus zwei Gartenlauben gekommen. Bislang unbekannte Täter gelangten auf bislang noch unbekannte Art und Weise in die Gartenlauben einer 60-jähr. Northeimerin und eines 84-jähr. Northeimers und entwendeten einen Rasenmäher, einen Häcksler sowie eine Sitzgarnitur.

Zudem wurde in einem angrenzenden Kleingarten eines 61-jähr. Mannes aus Northeim aus einem unverschlossenen Gewächshaus mehrere Meter einer Dachrinne entwendet. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell