Polizei Dortmund

POL-DO: Tatverdächtiger nach Geschäftseinbrüchen in der Dortmunder Innenstadt festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0280

In der Nacht zu Sonntag (8. März) konnte die Polizei einen besonders hartnäckigen Langfinger in der Dortmunder Innenstadt festnehmen.

Im Rahmen der Fahndung nach einem versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft fiel einer Polizeistreife gegen 1.45 Uhr ein offensichtlich herrenloses Mountainbike auf, welches an einem Imbiss auf dem Westenhellweg lehnte. Die Polizeibeamten verließen den Streifenwagen, um das Mountainbike näher in Augenschein zu nehmen. In diesem Moment rannte plötzlich ein Mann aus dem Imbiss, warf einen Müllbeutel mit offenbar zuvor entwendeten Getränkedosen weg, schwang sich auf das Mountainbike und versuchte zu flüchten.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Verdächtigen nach wenigen Metern stellen. Der 36-Jährige zeigte sich gleich mit den Worten "Alles klar, ihr habt mich!" geständig. Als die Beamten ihn daraufhin fragten, ob er nun gleich nach dem Einbruchsversuch in den Friseurladen in das nächste Geschäft eingebrochen war, bestätigte der Dortmunder dies wie selbstverständlich. Dass er den Diebstahl des Mountainbikes ebenso zugab, wunderte die Polizisten auch nicht mehr.

Bei der Überprüfung des Tatverdächtigen stellten sie zudem fest, dass dieser bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten bekannt ist und ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn vorlag. Er wurde festgenommen und am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

