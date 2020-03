Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Leichtverletzte in 11 Autos bei sechs Unfällen auf der Autobahn

Dortmund (ots)

Im Rückstau eines Alleinunfalls am Samstag (7. März) auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover, ereigneten sich fünf weitere Unfälle mit insgesamt 11 beteiligten Fahrzeugen. Bei den Unfällen wurden insgesamt drei Menschen verletzt, eine Person erlitt einen internistischen Notfall.

Die Unfallstelle befindet sich auf der A 2 zwischen den Anschlussstellen Beckum und Oelde, ca. 1 km vor der Anschlussstelle Oelde.

Unfallzeit: Kurz nach 15 Uhr.

Ein 21-jähriger Mann aus Köln kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach links ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Von dort schleuderte er nach rechts und blieb dort liegen. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei einem weiteren Unfall mit drei beteiligten Autos erkannte nach jetzigen Erkenntnissen ein 20-jähriger Mann aus Essen den Rückstau nicht rechtzeitig und prallte auf das Heck seines Vordermanns (49/Essen). Dieser wiederum prallte auf das Heck seines Vordermanns (47/Duisburg). Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Bei einem weiteren Unfall verletzen sich die zwei Mitfahrerinnen (23 Jahre aus Garbsen und Ronnenberg) in dem Auto eines 28-Jährigen aus Bad Münder. Er hatte den Fahrstreifen von links gewechselt, gebremst und dann die Kontrolle verloren. Er kam mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab.

Vier Autos waren in einen vierten Verkehrsunfall verwickelt. Der Unfallverursacher, ein 22-Jähriger aus Beckum war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er fuhr auf seinen Vordermann (34 aus Saarbrücken) auf, der von dem mittleren auf den linken Fahrstreifen gewechselt war und dann wegen des Staus gebremst hatte. Das Auto eines 51-Jährigen aus dem Kreis Detmold wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt. Welches der Fahrzeuge mit ihm zusammenstieß hatte der Mann nicht wahrgenommen. Auch ein 50-jähriger aus Remscheid war in den Unfall verwickelt, Er musste von Rettungskräften aufgrund eines internistischen Notfalls betreut werden.

Bei den beiden weiteren Unfällen handelt es sich um einen Sachschadenunfall (Spiegel abgefahren) und einen Alleinunfall ohne Verletzte.

Die Fahrbahn in Richtung Hannover war von kurz nach 15 Uhr bis etwa 17:40 Uhr blockiert. Es bildete sich schnell ein vier Kilometer langer Rückstau.

Die Ermittlungen zu den einzelnen Unfällen, aber auch zum Gesamtgeschehen dauern an.

