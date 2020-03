Polizei Dortmund

POL-DO: Auf Navigationsgerät verlassen - Auto im Kanal versenkt

Dortmund (ots)

Ein junger Belgier hat sich in der Nacht zu Samstag (7. März) auf die Angaben seines Navigationsgerätes verlassen und unter anderem hierdurch sein Auto versehentlich im Kanal versenkt.

Plötzlich war die Straße zu Ende, zum Bremsen zu spät und das Auto stürzte gegen 4:15 Uhr ins Wasser des Hafenbeckens an der Lindenhorster Straße in Höhe der Hausnummer 160. Der Fahrer, ein 25-jähriger Belgier befreite sich aus dem sinkenden Citroen. Er rannte in seiner Not auf die Straße um Hilfe zu holen.

Rettungskräfte versorgten den durchnässten und unterkühlten Belgier. Die Polizei stellte im Gespräch mit ihm fest, dass er Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum aufwies. Der Fahrer gab an, dass er zuvor Bier getrunken und Kokain konsumiert habe. Zur ärztlichen Versorgung kamen zwei Blutproben zur Feststellung von Alkohol und Drogen im Blut hinzu.

Die Bergung des Autos aus dem Hafenbecken übernahm die Feuerwehr. Vgl. die Pressemeldung der Feuerwehr Dortmund vom 07.03.2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115869/4540147

