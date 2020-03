Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Tatverdächtige bei Diebstahl auf Recyclinghof festgenommen - Hubschrauberbesatzung entdeckt flüchtiges Duo im Unterholz

Dortmund (ots)

07.03.2020, 20:55 Uhr Dortmund, Oberste-Wilms-Straße Lfd. Nr.: 0277

Die Dortmunder Polizei hat gestern Abend (07. März) zwei tatverdächtige Männer bei einem Diebstahl auf dem Gelände des Recyclinghofes an der Oberste-Wilms-Straße in Dortmund Wambel festgenommen. Beamte der Polizeifliegerstaffel entdeckten die flüchtigen Diebe im Unterholz und lotsten die Polizeieinsatzkräfte am Boden zu dem Duo.

Bereits bei Eintreffen der Polizeibeamten am Recyclinghof stellten sie einen Peugeot fest, der unverschlossen und mit dem Zündschlüssel im Schloss am Haupttor geparkt war. Offenbar hatten die Diebe ihn fluchtbereit dort abgestellt. Bei der Durchsuchung des Geländes fanden die Beamten auch Taschen mit Kleidung und zum Abtransport bereitgestellte Taschen mit Elektroschrott.

Die Festnahme der zwei Tatverdächtigen, die sich im Unterholz versteckt hatten, erfolgte umgehend und ohne Widerstand. Beide Männer (31 und 40 Jahre) sind rumänische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Zu dem Peugeot machten die Männer keine plausiblen Angaben. Die Eigentumsverhältnisse ließen sich nicht klären und den Verdacht des Kraftfahrzeugdiebstahls konnten die Polizeibeamten nicht ausschließen. Sie stellten den Peugeot ebenso sicher, wie eine Taschenlampe und einen Schraubendreher.

Die beiden Männer transportierten sie in das zentrale Polizeigewahrsam. Dort erfolgten weitere polizeiliche Maßnahmen wie die erkennungsdienstliche Behandlung.

Die Ermittlungen dauern zur Zeit noch an.

