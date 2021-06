Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 57-Jähriger verletzte sich bei Verkehrsunfall schwer

Landkreis Verden (ots)

Riede. Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls musste die Bremer Straße am Donnerstagnachmittag mehrere Stunden gesperrt werden. Ein 57-Jähriger zog sich schwere Verletzungen zu und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Aus bislang unbekannter Ursache war der Mann ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Ford in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Sattelzug kollidiert. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Riede und Thedinghausen befreiten den 57-Jährigen aus dem Pkw. Anschließend mussten sowohl der Ford als auch der Sattelzug abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit rund 35.000 Euro beziffert. Durch die Sperrung entstanden erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell